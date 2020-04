Coronavirus: Rampelli, 'task force creerà nuova confusione'

Roma, 14 apr. (Adnkronos) - “Conte ha dato un’immagine pessima, ha dimostrato di non essere all’altezza del suo ruolo. In merito all’istituzione della ‘task force’, l’esercito di consulenti messi in campo sembrano più un governo ombra e rappresentano un’ammissione d’inettitudine. Il comitato presieduto da Colao va poi a sovrapporsi a una pletora di altri organismi e creerà solo nuova confusione". Lo ha affermato Fabio Rampelli, deputato di Fratelli d'Italia e vicepresidente della Camera, ospite di 'Agorà' su Raitre.

"Anche in questo caso, l’opposizione -ha aggiunto- non è stata informata né coinvolta. Mi sarei aspettato che nell’ultima conferenza stampa Conte affrontasse il tema di come far tornare al lavoro gli italiani, a tutt’oggi mancano i dispositivi individuali di protezione, gli strumenti per lavorare in sicurezza. Mancano camici monouso, mascherine, guanti in lattice, gel disinfettanti, tamponi...Tutto materiale indispensabile per tornare alla normalità. Come al solito il governo ci penserà con i suoi tempi, sperando che quando accadrà non sia tardi”.