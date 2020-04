Coronavirus: Majorino, 'commissariare Lombardia su sanità, così non va'

Milano, 14 apr. (Adnkronos) - "Io credo che la Regione Lombardia in materia sanitaria vada commissariata. La crisi del sistema sanitario lombardo, per cui si spendono 20 miliardi all'anno, è impressionante". Lo dice sui social l'europarlamentare Pd Pierfrancesco Majorino, ex assessore al Welfare del Comune di Milano.

"Sono totalmente d'accordo con l'idea di mettere un commissario straordinario in Regione Lombardia sul tema della Sanità. Fontana e Gallera non ce la fanno".

Secondo Majorino, "dopo tutte queste settimane abbiamo il diritto di sapere qual è il vero andamento del contagio. Le quotidiane conferenze stampa della Regione oltre ad offrire spunti surreali (come quel "le abbiamo azzeccate tutte" che resterà scolpito) non offrono nessuna vera informazione su chi siano i nuovi positivi, dove perché ci si infetta maggiormente, quali siano le misure attuate e perché ritardino (tamponi, test etc)".