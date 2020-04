Migranti: Palazzotto, '55 persone in balia onde, governo intervenga'

Roma, 14 apr. (Adnkronos) - "Sono 55 le persone in balia di onde alte due metri, da 5 giorni, a poche miglia dalle acque territoriali italiane. Malta, Stato competente per il soccorso, non interviene. Chiedo al Governo italiano di farlo. Sono uomini, donne e bambini che rischiano la vita. Vi prego, salviamoli". lo scrive su twitter Erasmo Palazzotto di Leu.