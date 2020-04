Coronavirus: per M5S resta no a Mes, per Italia guai arriverebbero dopo emergenza

Roma, 14 apr. (Adnkronos) - Resta il no categorico all'uso del Mes per il M5S, al netto delle aperture del Pd e del segretario dem Nicola Zingaretti. Fonti di primo piano del Movimento motivano all'Adnkronos la posizione grillina: "la condizionalità esiste a prescindere. Una volta superata l'emergenza, infatti -spiegano le stesse fonti- per l'Italia, semmai facesse ricorso al Fondo Salva Stati, arriverebbero i guai, facendo scattare le rigide regole del Mes".