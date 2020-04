Coronavirus: Prodi, 'eurobond assolutamente legittimi, tempesta colpisce tutti'

Roma, 14 apr. (Adnkronos) - Quello degli eurobond "è un vecchio problema. Io voglio solo ricordare che quando si creò l'euro, io sostenni si dovesse creare un comune 'tesoro'. Ma poi l'Europa si chiuse in sé e ora c'è una specie di teologia sul debito comune -anche per alcune colpe italiane- ma qui siamo di fronte a un caso in cui nessuno può dire 'è colpa degli italiani'. Questa è una tempesta che colpisce tutti e c'è una legittimità indiscussa a chiedere di avere questi titoli in comune". Lo dice Romano Prodi a Radio 24.