Coronavirus: Prodi, 'no a Mes senza condizioni, ci indebolisce in trattativa'

Roma, 14 apr. (Adnkronos) - "Io ero contrario al Mes perché erano fondi condizionati e quindi avrebbero messo il bavaglio, ma ora hanno assicurato che non saranno condizionati. Dobbiamo solo verificare se è vero. Se ci sono 35 miliardi per mettere a posto le nostre spese, secondo me vanno usati". Lo ribadisce Romano Prodi a Radio 24.

"E poi -aggiunge l'ex-premier- se" il Mes senza condizionalità "viene accettato da Portogallo e Spagna, quando poi noi andiamo a trattare su altri temi, come gli eurobond, ci dicono: 'Ma come rifiutate questo e poi volete quest'altro? Da cattivi pagatori si prende quello che ci danno".