Coronavirus: M5S Senato, 'grazie a Catalfo e Inps bonus 600 euro già domani'

Roma, 14 mar. (Adnkronos) - “Apprendiamo con favore la notizia che da domani oltre 1 milione 800 mila lavoratori riceveranno il bonus da 600 euro, come assicurato, nei giorni scorsi dal Governo, che nonostante narrazioni fuorvianti e strumentali sta dimostrando, giorno dopo giorno, di lavorare senza sosta per il bene del Paese e dei cittadini”. Lo affermano in una nota i senatori del M5S della commissione Lavoro di palazzo Madama.

“La liquidazione delle somme – aggiungono – è una prima importante risposta a coloro che stanno attraversando un momento di difficoltà legato all’emergenza Covid-19. Ringraziamo il ministro Catalfo per l’instancabile lavoro e per avere assicurato che il 50% di coloro che hanno presentato la domanda all’Inps riceveranno l'indennizzo sul proprio conto corrente nella giornata di domani, mercoledì 15 aprile, come assicurato fin dall’inizio dal governo, mentre le restanti pratiche saranno esitate entro la fine della settimana”.

“Infine, un ringraziamento va ai dipendenti dell’Inps, che anche nel weekend pasquale hanno lavorato per consentire ai cittadini che ne hanno fatto richiesta di ottenere le indennità nei tempi prefissati sebbene fortemente compressi rispetto alle attività ordinarie”, concludono i senatori del M5S.