Rai: Airola (M5S), 'Lega o ci è o ci fa, prima propaganda poi cittadini'

Roma, 14 apr. (Adnkronos) - "La Lega o ci è o ci fa. Non avevo grandissime aspettative ma evidentemente anche a Paolo Tiramani sfugge l'articolo 33 del Testo Unico Radiotelevisivo sulle comunicazioni del governo nel corso delle emergenze". Così Alberto Airola, senatore M5S e membro della Commissione di Vigilanza Rai.

"A quanto si apprende, infatti, Tiramani non si spiega come mai la Rai - senza una richiesta formale - possa ritenere di mandare in diretta una conferenza stampa del presidente del Consiglio. Forse perché in una situazione del genere si sente un obbligo morale nei confronti dei cittadini? Forse perché Conte dirà cose che interessano tutti? Forse perché non tutti vedono lo spazio televisivo solo come momento di propaganda spicciola? Slogan, bugie, menzogne?".