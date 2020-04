Coronavirus: Benamati (Pd), 'dannose per tutti polemiche Italia-Germania'

Roma, 15 apr. (Adnkronos) - “Indignano le parole sulla mafia di un giornale tedesco e quelle di un senatore italiano che chiama i tedeschi 'nipotini di Hitler'. L’Italia oggi ha tante serie ragioni dalla sua parte e non servono polemiche. Usare cliché infami per qualche like è da stolti e dannoso per tutti”. Lo scrive su Twitter il deputato Pd Gianluca Benamati.