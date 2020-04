Coronavirus: Taverna, '50% stipendio per eletti giapponesi, e il nostro Parlamento?'**

Roma, 15 apr. (Adnkronos) - "I parlamentari giapponesi hanno deciso di dare un messaggio univoco di solidarietà alla nazione per l'emergenza #Coronavirus: si taglieranno lo stipendio per un anno. Ecco un altro caso, come quello bulgaro, in cui dalle parole si passa ai fatti. E il nostro Parlamento cosa fa?". Così in un post su Twitter la senatrice M5S, Paola Taverna.