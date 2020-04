Coronavirus: Fnp Cisl dona mille mascherine a zone rosse Salemi e Villafrati

Palermo, 15 apr. (Adnkronos) - Mille mascherine sono state donate ai sindaci e alla Protezione civile di Salemi e Villafrati, i due Comuni siciliani dichiarati zona rossa fino al 3 maggio, dalla Federazione dei pensionati della Cisl Palermo Trapani. Le mascherine, 500 consegnate stamani al sindaco di Salemi e 500 al primo cittadino di Villafrati, sono state acquistate da una ditta tessile di Misilmeri che per l'emergenza Covid 19 si è riconvertita producendo dispositivi di sicurezza. A consegnarle sono stati i segretari territoriali Fnp di Trapani Salvatore Grassa e di Palermo Salvatore Badami. "E’ un momento molto difficile, ancora di più per questi territori dichiarati zona rossa per via dei tanti casi di contagio – spiega Rosaria Aquilone segretario generale Fnp Cisl Palermo Trapani - Per questo, se pur in piccolo, donando 500 mascherine a ognuno dei due comuni, anche il sindacato ha voluto fare la sua parte. Saranno destinate alle fasce più deboli della popolazione e a coloro che in questo momento garantiscono la loro attività a servizio dei cittadini. Noi ci siamo soprattutto in questi giorni così duri di emergenza, non solo sanitaria ma anche sociale. La collaborazione fra sindacato e istituzioni oggi più che mai è fondamentale".