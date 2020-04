Energia: Alverà, 'collaborazione più forte tra Snam e Terna, cruciale per transizione'

Roma, 15 apr. (Adnkronos) - "Una collaborazione sempre più forte tra Snam e Terna sulle nuove frontiere dell’energia è cruciale per rendere l’Italia protagonista della transizione energetica a livello internazionale e per accelerare gli investimenti nella fase di ripartenza dopo l’emergenza sanitaria, creando opportunità di leadership tecnologica e sviluppo economico". Ad affermarlo in una nota è Marco Alverà, l'amministratore delegato di Snam commentando il rinnovo del Memorandum of Understanding con Terna.

"Le crescenti sinergie tra gas ed elettrico, che partono dal nostro progetto per gli impianti ‘dual fuel’, dalle possibili iniziative congiunte di sector coupling come il power-to-gas e dalla partnership sui temi dell’innovazione e della sicurezza sul lavoro, - sottolinea Alverà- rappresentano un’ulteriore dimostrazione del ruolo centrale delle infrastrutture energetiche per raggiungere gli obiettivi climatici e garantire sempre più sicurezza e flessibilità al sistema".