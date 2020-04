Coronavirus: pannelli in plexiglass e sanificazione, riaprono uffici postali a Marsala

Palermo, 15 apr. (Adnkronos) - Riaprono alcuni uffici postali a Marsala, in provincia Trapani. Gli sportelli erano stati chiusi perché non in linea con le norme di sicurezza previste in questo periodo di emergenza coronavirus. In una nota inviata alla Prefettura di Trapani, infatti, Poste Italiane ha comunicato di avere provveduto a una specifica procedura di sanificazione dell’intera rete dei propri uffici e all’installazione di pannelli schermanti in plexiglass, nonché al posizionamento di strisce di sicurezza idonee a garantire il distanziamento interpersonale, a tutela sia della clientela che dei dipendenti dell’azienda. Da ieri, dunque, sono di nuovo operativi a Marsala gli uffici postali di contrada Birgi Nivaloro, di contrada Ranna, di contrada Sant’Anna e di contrada Terrenove. Resta operativa la convenzione stipulata tra Poste Italiane e l’Arma dei carabinieri, in base alla quale i pensionati di età pari o superiore a 75 anni che percepiscono prestazioni previdenziali presso gli uffici postali e che riscuotono normalmente la pensione in contanti, possono richiedere, delegando al ritiro i carabinieri, la consegna della pensione a domicilio per tutta la durata dell'emergenza da Covid-19, evitando così di doversi recare negli uffici postali.