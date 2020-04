Coronavirus: Palazzotto, 'governo revochi decreto su blocco porti sicuri'

Roma, 15 apr. (Adnkronos) - "Il recente decreto che sospende la classificazione di Place of Safety (luogo sicuro) per i porti italiani, per i casi di soccorso effettuati da unità navali battenti bandiera straniera al di fuori dell'area Sar italiana non solo non risponde alla necessità di tutelare la salute pubblica, ma appare sbagliato, incomprensibile e illegittimo". Lo afferma il deputato di Leu Erasmo Palazzotto, che sulla questione ha presentato una interpellanza urgente, sottoscritta anche da Nicola Fratoianni, Rossella Muroni e Luca Pastorino, in discussione domani nell'Aula di Montecitorio.

"Il governo -si sottolinea nel documento- revochi subito il decreto e lavori ad un dispositivo che preveda protocolli sanitari in grado di garantire a terra o in mare, attraverso l'utilizzo di assetti navali adeguati, luoghi sicuri nei quali far svolgere la necessaria quarantena prevista dalle misure per combattere il Covid-19, ad eventuali migranti ed equipaggi di imbarcazioni che abbiano effettuato salvataggi di naufraghi, così da garantire la salute e la sicurezza degli stessi, degli operatori e delle comunità costiere".

"L'obbligo etico e giuridico di impedire che le persone perdano la vita nel Mediterraneo centrale non viene meno a causa dell'emergenza sanitaria. Il nostro Paese è assolutamente nelle condizioni di predisporre protocolli sanitari in grado di garantire la salute e la sicurezza di tutti senza per questo pregiudicare i principi su cui si fonda la nostra civiltà giuridica e gli obblighi imposti dal diritto internazionale con decreti interministeriali come quello presentato".