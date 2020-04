Salvini: "Dalla Lombardia soldi veri per imprese, famiglie e operatori sanitari"

(Agenzia Vista) Roma, 15 aprile 2020 Salvini: "Dalla Lombardia soldi veri per imprese, famiglie e operatori sanitari" Il leader della Lega Matteo Salvini in diretta Facebook: "Dalla Lombardia soldi veri per imprese, famiglie e operatori sanitari" Fonte Facebook Matteo Salvini Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev