Coronavirus: Fontana, 'possibili errori e non mi sottrarrò, ma non su Rsa'**

Milano, 15 apr. (Adnkronos) - "Sarei sciocco nel dire di no, ci saranno stati degli errori, sicuramente non sono gli errori che ci vengono contestati, io credo che le questione poste come motivo di accusa nei nostri confronti sono infondate". Lo dice il governatore della Lombardia, Attilio Fontana, a Stasera Italia, su Rete4, a proposito delle accuse mosse alla sanità regionale. "Al di là di questo, nella situazione emergenziale come quella che stiamo vivendo, tutti hanno commesso errori, dall'Oms agli scienziati. Nell'affrontare una malattia tremenda e nuova è impensabile che fin dall'inizio non si potessero prendere provvedimenti sbagliati", aggiunge.

"Quello che mi lascia perplesso - continua il presidente - è che si sia scatenata questa situazione nel pieno della battaglia che stiamo combattendo. Io, se dovesse risultare che ho commesso errori non mi sottrarrò alle responsabilità, ma scatenare questa canea in piena battaglia mi sembra poco utile per il bene dei nostri cittadini".

Quanto alle Rsa, il governatore ribadisce che "abbiamo solo potere ispettivo. Credo che non abbiamo commesso alcun tipo di errore, a meno che qualche rappresentante Ats ci abbia detto qualcosa di non vero. Per quello abbiamo fatto una commissione".