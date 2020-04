Coronavirus: Fontana, 'commissariarci? Solo speculazioni politiche'

Milano, 15 apr. (Adnkronos) - "Sono speculazioni politiche che mi lasciano del tutto indifferente". Così il presidente della Lombardia, Attilio Fontana, a chi gli chiedeva della proposta di molte opposizioni di commissariare la sanità lombarda.

"Non ragionar di loro ma guarda è passa: è l'unica cosa da dire a chi vuole speculare mentre siamo ancora nel pieno della lotta al coronavirus", aggiunge a Stasera Italia su Rete4.

"Io credo - dice - che in Lombardia si sia verificata una cosa che si è verificata solo in situazioni analoghe come a New York, un uragano che era imprevedibile, non paragonabile a nessun altro evento nel resto del Paese". Il virus "girava in Lombardia da parecchio tempo, forse da gennaio, e dai noi esiste una mobilità non paragonabile al resto del Paese". Anche gli appelli iniziali a rimettere in moto il Paese non hanno cambiato molto: "Già da quel momento il virus circolava in maniera impressionante".