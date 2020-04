Migranti: Faraone, 'serve discontinuità, abbiamo fatto questo governo per cambiare'

Roma, 16 apr. (Adnkronos) - "Sull’immigrazione, e non solo, in questo governo non vediamo vera discontinuità dal precedente". Lo dice Davide Faraone, presidente del gruppo di Italia viva al Senato, ad Avvenire. "L’emergenza sanitaria non può diventare la scusa per chiudere i porti come prima".

"Tre giorni fa insieme ad altri parlamentari avevamo implorato, proprio così, implorato il Presidente del Consiglio di intervenire. Dopo tre giorni dalle nostre segnalazioni la Guardia costiera è partita finalmente alla ricerca, non trovando più traccia dell’imbarcazione. Purtroppo i nostri timori erano fondati, siamo di fronte all’ennesimo dramma del mare".

"Se fossero stati ministri Salvini e Toninelli ora fioccherebbero le denunce. Ma non possiamo mettere la sordina ai principi di umanità. Sono salito sulla Sea Watch per farli rispettare, non posso ora far finta di niente per ragioni di opportunità politica. Salvini era già partito con la polemica preventiva, dando per scontato un intervento che non c’è stato. Di lui non mi meraviglio. Mi meraviglia invece il presidente del Consiglio, quello delle Infrastrutture. Abbiamo fatto questo governo perché tutto cambi, non per far restare tutto come prima".