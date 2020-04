Milano: arresto per spaccio cocaina, in casa 6 chili Cobret e due armi da fuoco (2)

Avvistata balenottera di 20 metri dalla Guardia Costiera

(Agenzia Vista) Isola d'Elba, 16 aprile 2020 Avvistata balenottera di 20 metri dalla Guardia Costiera A largo dell'isola d'Elba l'elicottero Nemo della Guardia Costiera in pattugliamento, ha avvistato una balenottera di circa 20 metri. Questi cetacei, proprio in questo periodo, partono da Lampedusa e giungono in 5-7 giorni nel Santuario Pelagos.