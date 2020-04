Coronavirus: p.Chigi, ''libera puoi', campagna a sostegno donne vittime violenza'

Roma, 16 apr .(Adnkronos) - "Il Covid-19 ci costringe a stare a casa ma se per te e per i tuoi figli è solo un luogo di violenza e paura potete chiedere aiuto. Le case rifugio e i centri antiviolenza sono aperti. Chiama il 1522 oppure scarica l'app per chattare in sicurezza con un'operatrice #liberapuoi". Si legge nell'account twitter di palazzo Chigi sulla campagna 'Libera puoi', promossa dal Dipartimento per le Pari Opportunità a sostegno delle donne vittime di violenza durante l’emergenza coronavirus. Nel video della campagna, postato da palazzo Chigi, gli interventi di Caterina Caselli, Paola Cortellesi, Marco D'Amore, Anna Foglietta, Fiorella Mannoia, Emma Marrone, Vittoria Puccini, Giuliano Sangiorgi e Paola Turci.