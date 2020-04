Coronavirus: De Poli, 'sospendere Iva su mascherine'

Roma, 16 apr. (Adnkronos) - "Quanto costa la salute ai tempi del Covid 19? Sul commercio di mascherine, dispositivi di protezione, gel disinfettanti e prodotti igienizzanti per le mani, serve un monitoraggio costante e attento da parte delle autorità preposte sulla giungla di tariffe. Prima dell'epidemia una mascherina costava 0,20 centesimi l'una (ai farmacisti) e ora il prezzo, in alcuni casi, tocca 3,5 euro. Il consumatore finale è l'anello più debole in questa catena". Lo denuncia il senatore dell'Udc Antonio De Poli.

"Noi chiediamo a tutela di famiglie e imprese -aggiunge- un rapido e urgente intervento del governo affinché, soprattutto in vista di una fase 2 in cui soprattutto le mascherine potrebbero diventare obbligatorie, sospenda l'Iva su protezioni individuali, dispositivi medici e attrezzature, così come stabilito con la decisione dello scorso 3 aprile, da parte della Commissione Ue".