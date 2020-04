L'intervento dei pompieri

Incendio all'ospedale San Donato nella palazzina ex Calcit VIDEO

Incendio all'ospedale San Donato nella palazzina ex Calcit che si trova adiacente al blocco del nosocomio. Le immagini dei pompieri di Arezzo nella struttura. Le fiamme hanno interessato il piano terra e la parte superiore è stata danneggiata dai fumi. Si parla di conseguenze piuttosto gravi per i locali che a seguito della rimodulazione dei servizi per l'emergenza Covid-19 sono stati adibiti ad ...