Coronavirus: Salvini, 'no indagini procure mentre muoiono 500 persone al giorno'**

Roma, 16 apr. (Adnkronos) - "E' normale che in piena emergenza sanitaria, con 500 morti al giorno, ci siano alcune Procure che mandano gli ispettori, mandano i Nas, mandano la Guardia di Finanza a vedere cosa ha fatto il medico, cosa ha fatto il funzionario, cosa ha fatto l'infermiere, cosa ha fatto il sindaco? Ma almeno aspettiamo che non ci siano più i morti nelle case di riposo e negli ospedali prima di andare a caccia. Se qualcuno ha sbagliato pagherà, ma almeno in questo momento i medici, i funzionari, i sindaci lavorino senza il terrore". Lo ha affermato il segretario della Lega, Matteo Salvini, ospite di 'Dritto e rovescio' su Retequattro.