Coronavirus: Di Maio, 'Italia forte grazie a medici, orgogliosi di loro'

Roma, 16 apr. (Adnkronos) - "Anche il giornale americano 'The New York Times' ha realizzato un reportage sulle nostre forze bianche che con turni massacranti stanno salvando vite umane in tutti gli ospedali italiani. La copertina del magazine è dedicata a un’infermiera di Brescia, una delle tantissime persone simbolo di questa lotta al coronavirus. Se l’Italia è forte, è grazie anche al coraggio e alla competenza dei nostri medici, dei nostri infermieri e del nostro personale sociosanitario. Orgogliosi di voi. Orgoglioso del mio Paese". Lo scrive in un post su Facebook il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio.