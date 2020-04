Confindustria: Pella (Fi), 'massima collaborazione a Bonomi in periodo complicato'

Roma, 17 apr. (Adnkronos) - "Voglio esprimere l'augurio di buon lavoro al nuovo presidente Bonomi, assicurando massima disponibilità e collaborazione in questo periodo così complicato. Con la diminuzione della pressione sulla gestione dell'emergenza sanitaria, é stato avviato un processo di confronto sulle modalità della ripartenza del nostro Paese per la quale il neo-presidente svolgerà un ruolo chiave, anche dal punto di vista della fiducia e del rilancio dell'attrattività del Paese. Siamo al suo fianco, raccogliendo il testimone del proficuo lavoro svolto dal presidente Boccia fino ad ora. In particolare, voglio rivolgermi al presidente Bonomi anche come piccolo imprenditore di un settore fondante la nostra tradizione e la nostra identità 'made in', ossia il tessile biellese”. Così, in una nota, il deputato di Forza Italia Roberto Pella.