Coronavirus: Pettarin (Fi), 'ampliare poteri sindaci come per ricostruzione Friuli 1976'

Roma, 17 apr. (Adnkronos) - “Il governo ascolti l'appello che il sindaco di Gorizia ha rivolto alla Regione Fvg, chiedendo più poteri e meno burocrazia, per poter ricostruire subito l'economia delle nostre città quando l'emergenza sarà passata”. Lo afferma il deputato di Forza Italia Guido Germano Pettarin. "La nostra storia -aggiunge- ci offre diversi esempi di ricostruzione che ci vengono invidiati in tutto il mondo. Uno di questi è la ricostruzione del Friuli dopo il terremoto del 1976. Sposo l'idea del sindaco di Gorizia che ha chiesto alla Regione di ampliare i poteri dei sindaci per poter sciogliere i nodi della burocrazia e accelerare i tempi di intervento per far ripartire il prima possibile l'economia delle nostre città. Indirizzerò a tal proposito anche una interpellanza al presidente Conte perché valuti di applicare il modello Friuli a tutta Italia e di poter ampliare i poteri dei sindaci per evitare un tracollo economico dal quale faremmo un tremenda fatica a rialzarci”.