Coronavirus: F. Sala, 'su fase 2 ci muoviamo in parallelo con il governo'

Milano, 17 apr. (Adnkronos) - "Ci muoviamo assolutamente in parallelo con il governo, anche perché l’apertura e la chiusura di tutte le attività produttive è di competenza del governo. Essendo come Lombardia nella cabina di regia per la fase 2, già alla prima riunione cominceremo a portare le prime risultanze del nostro tavolo per muoverci insieme al governo". Lo ha detto a Sky TG24 il vicepresidente della Regione Lombardia, Fabrizio Sala parlando degli Stati Generali della Regione per la ripartenza che si sono riuniti oggi in Lombardia.

"Si è insediato questo tavolo ed è stato innanzitutto un primo momento di ascolto di tutte le categorie economiche, delle parti sociali e di tutto questo grande gruppo di lavoro che sta lavorando per preparare la cosiddetta fase 2", ha sottolineato.

"È stato deciso di costituire alcuni tavoli che studieranno come approcciare la fase 2: il tavolo della sicurezza sanitaria, il tavolo del volontariato e del terzo settore, il tavolo sindacale, il tavolo del trasporto pubblico locale e delle infrastrutture e il tavolo dello sviluppo economico con digitalizzazione e ricerca". Questi sono i gruppi di lavoro che affronteranno "tutti i temi e insieme cercheranno di preparare un pacchetto su come affrontare la fase 2, cioè come riprendere una lenta e graduale normalità con il contagio in corso. Tutto sempre con il criterio delle quattro D: distanza, diagnosi, dispositivi e digitalizzazione", ha concluso.