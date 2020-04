Coronavirus: Meloni, 'contano istanze di chi è in trincea lavoro non fumose task force'

Roma, 17 apr. (Adnkronos) - "Oltre al dramma dell’emergenza sanitaria, l’Italia vive e affronta un proprio rischio di desertificazione del suo sistema economico e produttivo. Fratelli d’Italia è mobilitata dall’inizio dell’emergenza su questo fronte: oggi abbiamo deciso di incontrare i presidenti delle principali associazioni di categoria per ascoltare le proposte e le istanze di chi ogni giorno vive la trincea del lavoro e dell’economia reale, perché crediamo che quelle istanze siano più concrete di quelle che può immaginare qualunque possibile fumosa task force nominata dal governo e quelle istanze porteremo in Parlamento". Lo ha affermato Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'Italia, al termine di una videoconferenza promossa con le principali associazioni di categoria e confederazioni nazionali di industria, agricoltura, artigianato, commercio e servizi. "È la prima volta in assoluto -si legge in una nota di Fdi- che i responsabili di tutte le categorie si sono riuniti attorno allo stesso tavolo per un confronto serrato ma necessario per affrontare le criticità del momento". (segue)