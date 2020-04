Migranti: Mediterranea, 'Welcome in Palermo alla nave Alan Kurdi'

Palermo, 17 apr. (Adnkronos) - "Oggi arriveranno nel porto di Palermo 146 naufraghi da 10 giorni a bordo della nave Alan Kurdi. Saranno trasferiti su una nave GNV ancorata al porto per trascorrere la quarantena obbligatoria. In tempi non pandemici gli equipaggi di terra di Mediterranea Saving Humans Palermo sarebbero andati ad accoglierli alla banchina per farli sentire benvenuti. Adesso non possono farlo ma hanno scelto di far sentire il loro calore e il loro benvenuto". Così Mediterranea Saving Himans su Facebook.

"Decine di palermitani hanno disegnato un fiore su un foglio, scritto Welcome in Palermo #brothersandsisters e si sono fatti una foto - dice Mediterranea - Un fiore e un sorriso per i fratelli e le sorelle che hanno finalmente trovato salvezza".