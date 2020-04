Coronavirus: Bellanova, 'gravissimi fatti in Rsa, chi ha sbagliato deve pagare'

Roma, 17 apr. (Adnkronos) - "Quanto sta accadendo nelle case di riposo, dove tantissimi nostri anziani sono morti e stanno ancora morendo a causa del coronavirus, quasi sempre in solitudine, quasi sempre lontani dalle persone care, è spaventoso". Lo scrive il ministro Teresa Bellanova su Fb.

"Parliamo di donne e uomini che si erano affidate alle cure di questi centri e lì se ne sono andati senza poter dire addio ai propri cari, ma anche di famiglie tenute all'oscuro di quanto stava accadendo e di personale medico, infermieristico e di assistenza costretto a lavorare senza dispositivi di protezione e a nascondere quanto stava accadendo. Ogni mattina leggo racconti terribili di ciò che è successo in tutto il Paese: nella mia Puglia, in Emilia Romagna, in Lazio, in Toscana, in Piemonte ed ovviamente in Lombardia".

"Fa rabbia pensare che queste tragedie possano essere il frutto di scelte avventate e gravi errori, ad iniziare dalla sciagurata decisione di ricoverare nelle RSA i malati di coronavirus e di non prendere le necessarie misure precauzionali. E su questo sorprendono le parole di chi oggi scarica sui tecnici la decisione del ricovero dei pazienti Covid".