Coronavirus: Moretti-Picierno, 'per messa in sicurezza scuole usiamo soldi Ue' (2)

(Adnkronos) - "Adesso però -aggiungono Moretti e Picierno- è necessario agire su più fronti: quello della messa in sicurezza, del rifornimento dei dispositivi medici e su progetti di edilizia scolastica in maniera tale da evitare il sovraffollamento delle classi e garantire gli spazi di distanziamento sociale necessari per contrastare la diffusione del virus".

"Il combinato disposto di continuare a tenere le scuole chiuse senza però progettare le opere di ristrutturazione e di edilizia scolastica è deleterio. La scuola è un diritto per i bambini e ragazzi al pari del diritto alla salute e ai servizi sanitari. E va garantita proprio per la funzione educativa e sociale che riveste. Ma non solo. La scuola è un tema che coinvolge l’intero paese e di cui il Pd , il nostro partito, deve farsi portavoce. Non si riparte senza scuola. Settembre è alle porte bisogna accelerare".