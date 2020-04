Migranti: Alan Kurdi in acqua italiane, 'Grazie Palermo, grazie Orlando'

Palermo, 17 apr. (Adnkronos) - La nave Alan Kurdi della Ong tedesca Sea-eye si trova in acque territoriali italiane. L'annuncio viene dato in un tweet dal responsabile della nave, Gorden Isler. "Non è un caso che questo aiuto provenga da Palermo. Grazie Leoluca Orlando per l'impegno senza precedenti e il supporto concreto", si legge in un tweet.