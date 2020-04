Coronavirus: donato ecografo a Covid Hospital Partinico

Palermo, 17 apr. (Adnkronos) - Un ecografo multidisciplinare di ultima generazione è stato donato questa mattina all’Unità operativa complessa di Anestesia e Rianimazione del Covid Hospital di Partinico. L’apparecchio, del valore di circa 25 mila euro, è stato acquistato grazie ad una raccolta fondi promossa dal comandante della stazione carabinieri di Misilmeri, il maresciallo Marco Di Grazia. Una raccolta fondi "espletata sul territorio con fini solidali" e che ha coinvolto la comunità religiosa, il mondo dell’associazionismo, del volontariato e dello sport. "E’ una donazione preziosa che consente di potenziare ulteriormente la nostra struttura impegnata nella lotta al coronavirus – ha detto il direttore generale dell’Asp di Palermo Daniela Faraoni - Siamo grati al maresciallo Di Grazia ed a tutti coloro che hanno dimostrato con la loro generosità come la solidarietà riesca a rappresentare un concreto momento di vicinanza. Il sostegno della comunità è fondamentale per supportare gli straordinari operatori sanitari impegnati nell’assistenza e cura dei malati affetti dal Covid". L’ecografo è già in funzione nel reparto di Terapia Intensiva dove attualmente sono ricoverate due pazienti.