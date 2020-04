Coronavirus: Confesercenti Sicilia, 'riapertura parrucchieri e centri estetici non oltre 3 maggio'

Palermo, 17 apr. (Adnkronos) - Definire un protocollo di sicurezza per consentire, non più tardi del 3 maggio, la riapertura di parrucchieri, barbieri, centri estetici e tutte le altre attività concernenti i servizi collegati alla cura ed al benessere della persona. Ad avanzare la richiesta, in una lettera inviata al presidente della Regione siciliana Nello Musumeci, sono il direttore di Confesercenti Sicilia Michele Sorbera e il presidente dell’area Immagine e Benessere Nunzio Reina. "Abbiamo condiviso e accettato tutte le misure per contrastare la minaccia del coronavirus, con grande senso di responsabilità e rispetto, poiché la salute pubblica rappresenta un bene primario ed irrinunciabile per tutti - si legge nella lettera - Ora, dopo oltre un mese di chiusura, chiediamo di riaprire prima possibile queste attività e che, comunque, il lockdown non vada oltre il 3 maggio". Confesercenti sottolinea anche l'importanza di redigere un protocollo di sicurezza. "E evidente – scrivono - che la riapertura, previa sanificazione delle strutture, debba avvenire sulla base di precise misure precauzionali: formazione e informazione del personale, ricevimento per appuntamento, contingentamento delle presenze, utilizzo di mascherine, guanti, visiere protettive, igienizzante all’ingresso, igienizzazione delle postazioni di lavoro dopo ogni servizio".