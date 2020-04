Coronavirus: Faraone, 'interrogazione Conte-Speranza, stop strage anziani in Rsa'

Roma, 17 apr. (Adnkronos) - Il presidente dei senatori di Italia Viva, Davide Faraone, ha presentato un’interrogazione urgente al presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, al ministro della Salute, Roberto Speranza, sull’ondata di decessi nelle case di riposo per anziani. Nel testo il capogruppo Iv ricorda che l'Istituto Superiore di Sanità "ha avviato un’indagine specifica a partire dal 24 marzo 2020 che ha interessato strutture che ospitano in totale 80mila residenti, registrando dal 1 febbraio al 15 aprile tra i 6-7mila decessi".

“Particolare rilievo ha il caso della Lombardia, con 934 decessi , ma i dati più recenti mostrano una diffusione drammatica del fenomeno anche nelle altre regioni: 391 decessi in Veneto, 230 in Liguria, 80 in Friuli-Venezia-Giulia, 326 in Emilia-Romagna, 252 in Piemonte, circa 100 in Toscana, il tutto considerando che si tratta di dati parziali essendo estremamente difficoltosa, anche a causa della situazione emergenziale, la raccolta di dati ufficiali”.

"I dati sin qui riportati hanno già fatto drammaticamente parlare della 'strage di una generazione. Ma accanto agli anziani esistono altre categorie di soggetti particolarmente deboli : le persone con disabilità ed i malati psichici, relativamente ai quali giungono notizie altrettanto preoccupanti”. Faraone chiede quindi "quali iniziative il Governo ha adottato all’esito dei risultati dell’indagine svolta dall’Istituto Superiore di Sanità e pubblicati lo scorso 6 aprile relativamente alla situazione delle Residenze Sanitarie Assistenziali per persone non autosufficienti" e “se non ritenga necessario l’avvio di un’attività ispettiva specifica sulle strutture".