Cornavirus: Fiano, 'Salvini e Meloni votano contro italiani a Europarlamento'

Roma, 17 apr. (Adnkronos) - "Questo pomeriggio il Parlamento europeo ha approvato i Recovery Bond, e questa è un’ottima notizia per l’Italia e per gli altri paesi che da settimane danno battaglia perché l’Europa dimostri realmente la propria solidarietà. Ha votato contro la Lega di Salvini, e Fratelli d’Italia della patriota Meloni. Hanno votato contro l’Italia, contro il loro paese, pur di dimostrarsi contro l’Europa. La loro propaganda non guarda in faccia nessuno. Neanche i loro concittadini". Lo scrive su Facebook il deputato e responsabile Esteri della segreteria Pd Emanuele Fiano.