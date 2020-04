Coronavirus: Diasorin ha marcato Ce il proprio test sierologico**

Milano, 17 apr. (Adnkronos) - Diasorin ha marcato Ce il proprio test per il coronavirus ed è pronta alla sottomissione del test alla Food and Drug Administration per ottenerne l’approvazione ad uso di emergenza sul territorio statunitense. Il nuovo test sierologico è stato sviluppato in collaborazione con il Policlinico San Matteo di Pavia e ne sono state valutate le prestazioni su oltre 1.500 pazienti. Il test, si spiega dalla società, è inteso come ausilio nella diagnosi del Covid-19 e supporto alla valutazione dello stato immunitario dei pazienti affetti, fornendo un'indicazione della presenza degli anticorpi Igg neutralizzanti contro il Sars-Cov-2.

Tuttavia, come per tutti i prodotti sierologici che rilevano anticorpi Igg contro il coronavirus, il risultato del test "non può essere utilizzato da solo per escludere un'infezione da Sars-Cov-2 o per determinare se il paziente sia ancora infettivo".

Carlo Rosa, ceo di Diasorin, ha spiegato che "la marcatura Ce del nostro test sierologico rappresenta un importante traguardo nella lotta al Covid-19. Crediamo fermamente che il nostro test consenta di combattere la pandemia da coronavirus e che rappresenti uno strumento diagnostico concreto per studiare la risposta immunitaria al virus e comprenderne la diffusione tra la popolazione”.