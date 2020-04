Vaccini: mille prenotazioni in pochi giorni a Palermo, da lunedì nuova linea telefonica

Palermo, 18 apr. (Adnkronos) - Sono più di mille le prenotazioni registrate in pochi giorni dai centri di vaccinazione dell’Asp di Palermo. Dopo la riapertura degli ambulatori Pietratagliata, Pallavicino, Settecannoli, Belmonte Mezzagno e Monreale, che si sono aggiunti al Centro di piazza Aragonesi, sono stati tantissimi i cittadini che hanno telefonato ai numeri messi a disposizione dal dipartimento di Prevenzione per prenotare la vaccinazione. Per soddisfare le richieste, da lunedì prossimo sarà a disposizione degli utenti un’altra linea telefonica, oltre alle due già dedicate. Per evitare assembramenti nelle strutture, infatti, la prenotazione è obbligatoria. Gli operatori comunicheranno la giornata e l'orario in cui si potrà accedere alla struttura, secondo la disponibilità in agenda. Per motivi di cautela e sicurezza saranno consentiti 20 accessi per la seduta del mattino e 10 per quella del pomeriggio. Per evitare assembramenti gli utenti dovranno scrupolosamente osservare il rispetto dell'orario previsto dalla prenotazione. I minori entreranno nel centro di vaccinazione accompagnati da un solo congiunto o tutore (eventuali altri accompagnatori resteranno fuori dalla struttura). In questo momento legato all’emergenza coronavirus, vengono, prioritariamente, praticate le seguenti vaccinazioni: prime due dosi di esavalente, prime due dosi di antipneumococco, prime tre dosi di anti meningo B, le due dosi di antirotavirus e prima vaccinazione per Mprv.