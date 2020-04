Coronavirus: Tajani, 'recovery bond unica soluzione, passo verso Ue politica'

Roma, 18 apr. (Adnkronos) - Il voto di ieri del Parlamento europeo rappresenta "una scelta che va verso un'Europa più politica e l'ipotesi dei Recovery bond, obbligazioni garantite dal bilancio europeo, è la più realistica". Lo ha affermato Antonio Tajani, vicepresidente di Forza Italia, durante un forum organizzato da 'Più Europa'. "Non è stato capito il senso del nostro voto" contro i coronabond, ha aggiunto l'esponente azzurro, perchè "si rischiava di far saltare tutto per un capriccio dei Verdi tedeschi per mettere in difficoltà il loro governo", perchè "la Germania e l'Olanda non vogliono gli eurobond. Se dobbiamo fare una guerra di religione sui nomi non portiamo a casa niente".

Per questo Tajani ha quindi definito anche "pragmatica" la scelta di Forza Italia di accettare il Mes "se è un prestito vantaggioso, se è un modo per riprendere i 14 miliardi che abbiamo messo. E' chiaro che diciamo no al Mes con la troika e se ci sono trappole all'Italia, ma non per pregiudizio negativo a priori, solo per il nome e per il passato".