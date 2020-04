Coronavirus: Maraio (Psi), 'su Rsa lombarde colpe di Fontana e Gallera'

Roma, 19 apr. (Adnkronos) - “Ciò che sta accadendo nelle Rsa di tutta Italia è uno scempio senza precedenti, soprattutto per quelle lombarde dove la Regione non ha messo in campo le dovute precauzioni per fronteggiare il dilagare del contagio". Lo afferma Enzo Maraio, segretario del Psi.

"Fontana e Gallera -agiunge- dicono di aver emanato ordinanze mai ricevute dai medici che prontamente li smentiscono. Fontana prenda atto che la sua gestione dell’emergenza è stata fallimentare ed eviti di continuare a scaricare su altri colpe che appartengono solo a lui e all’assessore Gallera".