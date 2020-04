Coronavirus: Conte, 'troppe task force? Unione competenze sta dando risultati importanti'

Palermo, 19 apr. (Adnkronos) - "Non stiamo percorrendo la via dell’incertezza, l’unione di più competenze sta generando importanti risultati, fondamentali per delineare i prossimi scenari e dare le risposte necessarie, nella trasparenza e nell’assunzione da parte del governo della piena responsabilità politica". Così, il premier Giuseppe Conte in una intervista a Il Giornale. Parlando delle task force di tecnici per affrontare la fase 2 dell'emergenza Coronavirus, il presidente del consiglio ha spiegato: "In un momento così delicato per il Paese abbiamo scelto la collaborazione di esperti capaci di programmare le migliori strategie per la ripartenza, tanto ad esempio negli ambienti di lavoro quanto nei trasporti pubblici. A parte alcuni gruppi di lavoro settoriali che rientrano nelle competenze dei vari dicasteri, sono due i comitati di esperti che stanno coadiuvando la nostra azione di governo: il comitato tecnico-scientifico, che sin dall’inizio elabora raccomandazioni soprattutto sul fronte sanitario e il comitato di esperti, coordinato da Colao, che sta preparando proposte per gestire al meglio la ripresa delle attività economiche e sociali.