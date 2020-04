Coronavirus: Musumeci, 'guardiamo al 3 maggio con prudenza ma con fiducia'

Palermo, 19 apr. (Adnkronos) - "Guardiamo al dopo 3 maggio con prudenza ma con fiducia". Lo ha detto Nello Musumeci a Live su Canale 5. "La Sicilia ha adottato un comitato tecnico scientifico che ci dice quali devono essere in un contesto lavorativo specifico le misure di sicurezza da adottare - dice - in funzione di quegli suggerimenti riteniamo che alcune attività, a cominciare dal turismo, possano essere avviate. Il che non significa che faremo turismo da domani".