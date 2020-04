Coronavirus: Musumeci, 'il 3 maggio adotteremo misure necessarie per passare a fase 2'

Palermo, 19 apr. (Adnkronos) - "Il Governo nazionale da le linee generali oltre le quali non si può andare e i presidenti lavorano all'interno di quella cornice per restringere. Io, ad esempio, ieri ho autorizzato gli stabilimenti a fare manutenzione, a organizzare le cabine. Il 3 maggio adotteremo le misure necessarie per passare alla fase 2". Lo ha detto il Presidente della Regione siciliana Nello Musumeci intervenendo a Live su Canale 5.