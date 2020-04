Coronavirus: Faraone, 'Lega pronta far saltare Ue e unità nazionale, complimenti'

Roma, 21 apr. (Adnkronos) - "Quello a sinistra è Fedriga governatore del Friuli Venezia Giulia, leghista come quello a destra. Da un lato ci spiega che dobbiamo rifiutare i soldi europei e dall’altro lato non vuole dare una mano all’Italia. Insieme fanno saltare Unione Europea e unità nazionale. Complimenti". Lo scrive su twitter il capogruppo Iv al Senato, Davide Faraone, postando un'intervista a Massimiliano Fedriga - in foto con Matteo Salvini - dal titolo 'Soldi a Roma? Non se ne parla. Restano qui: servono a noi'.