Razzi: "Kim grave? Mi dicono che sono notizie false"

Roma, 21 apr. (Adnkronos) - "Ho parlato con l'ambasciatore nordcoreano per capire, e mi ha detto che sono tutte notizie false". Così l'ex senatore Antonio Razzi commenta all'Adnkronos la notizia, riferita dalla Cnn che cita fonti dell'intelligence Usa, secondo cui il leader della Corea del Nord Kim Jong-un si troverebbe in condizioni critiche dopo aver subito un intervento chirurgico.

Continua Razzi: "L'ambasciatore mi ha spiegato che, dato che hanno recentemente sperimentato un paio di missili di corta gittata, per ripicca si inventano delle cose. Io naturalmente non sono a lì a Pyongyang e non ho visto, riferisco in base a quello che mi dice l'ambasciatore. Però, ecco, mi ha detto che sono tutte notizie false", conclude l'ex senatore.