Coronavirus: supporto psicologico, meditazione e food contest per dipendenti Virgin Active (2)

(Adnkronos) - "Abbiamo aperto una mail dedicata a cui le persone possono scrivere, possono ottenere un appuntamento con una psicologa psicoterapeuta, garantendo al massimo la privacy e la confidenzialità - racconta ancora il direttore delle risorse umane, Graziano Coccettini - Io non vedo i contenuti dei problemi che si affrontano con la nostra collaboratrice, la privacy è rispettata al massimo. Hanno degli appuntamenti telefonici o via skype dove possono parlare di qualsiasi tema. E poi se necessario si possono anche offrire delle sessioni di supporto psicologico". L'idea è nata solo pochi giorni fa, ma le adesioni sono già numerose.

Non solo l'aiuto psicologico. C'è spazio anche per un food contest. "Abbiamo aperto un altro canale - dice ancora Coccettini - le persone possono mandare le loro creazioni culinarie, oppure possono mandare suggerimenti per i propri colleghi sulle attività da fare con i propri bambini, oppure possono mandare consigli anche su altro, come pulire l'argenteria. E finora le mail sono state oltre 500". E poi, c'è la meditazione Minfulness, per potere ritagliare uno spazio nella giornata per allenare la consapevolezza e la quiete, doti che permettono di tenere a bada lo stress e regalare un atteggiamento mentale più disteso e tranquillo". "E' un metodo di rilassamento e di respirazione per il benessere psicofisico - dice ancora il manager delle risorse umane - Abbiamo registrato nello stesso studio 20 minuti di meditazione che manderemo regolarmente per i dipendenti". E non è escluso che queste iniziative possano "continuare anche dopo la fine del lockdown", annuncia.

E le mamme e i papà che hanno figli piccoli a casa, come si dovranno organizzare con i bambini visto che la scuola dovrebbe riaprire direttamente a settembre? "Voglio fare dei forum con i nostri dipendenti - spiega Coccettini - per vedere le soluzioni migliori per facilitare questa dinamica". In attesa delle riaperture dei centri fitness, gli occhi restano puntati, quindi, sullo spirito e la tenacia, qualità preziose che in questo momento di difficoltà "diventano risorse importanti".