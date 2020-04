Coronavirus: Casellati, 'al termine seduta Senato conferenza capigruppo'

Roma, 21 apr. (Adnkronos) - "Al termine della seduta odierna si terrà la conferenza dei capigruppo". Lo dice la presidente del Senato, Elisabetta Casellati, in aula a palazzo Madama. La presidente ha confermato che non ci sarà domani il voto sullo scostamento di bilancio "per mancata presentazione del documento", mentre vengono confermate le interrogazioni urgenti al ministero dell'Interno, dei Trasporti e dello Sport. Quanto alla seduta di oggi, sull'informativa del premier Giuseppe Conte, la presidente ha spiegato che i gruppi potranno intervenire per 10 minuti.