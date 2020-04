Coronavirus: Conte, 'proroga lockdown decisa alla luce andamento contagi'

Roma, 21 apr. (Adnkronos) - "Nelle ultime settime ci sono stati altri due decreti volti a prorogare il regime restrittivo in vigore", una decisione assunta alla luce "dei dati epidemiologici della ultime settimane, in particolare sull'andamento dei contagi, che ci hanno mostrata l'efficacia delle misure adottate ma insieme l'esigenza di perseguire con immutato rigore lungo il percorso intrapreso". Lo dice il premier Giuseppe Conte in aula al Senato.