Carburanti: Up, ad aprile consumi verso -75%, carboturbo aerei -90%**

Roma, 21 apr. (Adnkronos) - Le prime stime di aprile per benzina e gasolio per il trasporto passeggeri "indicano un calo del 75%, rispetto allo stesso mese dello scorso anno, mentre per il gasolio destinato al trasporto merci di quasi il 50%. Quanto al carboturbo per gli aerei, ad aprile si stima che la diminuzione superi il 90%. Ad essere meno colpito è il trasporto navale che, dopo il calo del 5,6% di marzo, a aprile si prevede possa scendere intorno al 20 %, sia per la frenata del commercio estero, conseguente alle forti ricadute economiche ormai estese a livello planetario, sia per il ridimensionamento che stanno subendo i collegamenti con le Isole che il blocco delle navi crociera". Lo rende noto Unione Petrolifera in un comunicato.