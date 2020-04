Coronavirus: Conte, 'appoggiamo proposta Francia su bond'

Roma, 21 apr. (Adnkronos) - "Appoggiamo la proposta francese avendo chiesto di integrarla in modo da rispondere più puntualmente ai requisiti che riteniamo imprescindibili. Da ultimo è stata presentata una proposta spagnola che pure, ma con qualche suggerimento di variazione, potremmo appoggiare per la sua conformità alle nostre finalità". Lo dice il premier Giuseppe Conte in aula al Senato.